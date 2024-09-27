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        Haberler Gündem Güncel Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü | Son dakika haberleri

        Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü

        İstanbul Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:36
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          İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu.

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          Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü. Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalışırken çerçevenin camı ise paramparça oldu. 

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          Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. 

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          Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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