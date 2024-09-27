Kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü
İstanbul Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu.
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Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü. Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalışırken çerçevenin camı ise paramparça oldu.
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Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı.
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Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.