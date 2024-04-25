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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda oturanlara saldırı

        Kaldırımda oturanlara saldırı

        Küçükçekmece'de kaldırımda oturan gruba düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 01:07 Güncelleme: 25.04.2024 - 01:07
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        Kaldırımda oturanlara saldırı
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı.

        Fotoğraf: İHA

        ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

        Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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