Kaldırımda oturanlara saldırı

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İHA'nın haberine göre; olay, saat 20.30 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş etmeye başladı.

Fotoğraf: İHA ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Biri ağır 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından saldırganlar olay yerine geldikleri hafif ticari araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde üzerinde çok sayıda kovan bulundu. Saldırıda sokakta bulunan bazı iş yerlerine de mermi isabet etti. REKLAM *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.