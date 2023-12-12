Antalya'da kaldırımda cansız beden bulundu
Antalya'da, kaldırım üzerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1112 Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırım üzerinde hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde 25-30 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.