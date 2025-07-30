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        Haberler Bilgi Magazin Kaldı Üç Gün filmi TV'de! Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaldı Üç Gün filmi nerede çekildi?

        Kaldı Üç Gün filmi TV'de! Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Orijinal ismi Only 3 Days Left olan 2023 yapımı yabancı film Kaldı Üç Gün 30 Temmuz Çarşamba günü ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kaldı Üç Gün oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:45 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:45
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        • 1

          2023 yapımı yabancı film Only 3 Days Left, Türkçe ismiyle Kaldı Üç Gün, televizyon izleyicisiyle ilk kez 30 Temmuz Çarşamba akşamı buluşmaya hazırlanıyor. Gerilim ve dram ögelerini harmanlayan yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da gündemde. Yayın tarihi yaklaşırken filmle ilgili “Kaldı Üç Gün'ün konusu ne?”, “Oyuncuları kimler?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Merak edilen detaylar ve film hakkında tüm bilgiler haberimizin devamında…

        • 2

          KALDI ÜÇ GÜN KONUSU NE?

          Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.

        • 3

          KALDI ÜÇ GÜN OYUNCULARI KİMLER?

          Yönetmenliğini Tarek Boudali'nin üstlendiği filmin oyuncuları ve karakterleri:

          Tarek Boudali- Rayane

          Philippe Lacheau- Tony

          Julien Arruti- Pierre

          Vanessa Guide- Stéphanie

          José Garcia- Le Rat

          Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi

          Reem Kherici

          Rossy de Palma

          Élodie Fontan

          Chantal Ladesou

          Jean-Luc Couchard

          Michèle Laroque

          Franck Gastambide

          Jean-Yves Berteloot

          Alain Barbier

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