Otobüsteki panik anları kamerada!

DHA

Adana'da, özel halk otobüsü şoförü Bilal Üzüm, kalbi duran yolcusu Fatma Demirkol'u (82), güzergahını değiştirip hastaneye götürdü. Kalbi yeniden çalıştırılan Demirkol tedaviye alınırken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Kızı Şemsi Kaplan (44) ile 01 J 0100 plakalı özel halk otobüsüne binen Fatma Demirkol (82) kısa süre sonra rahatsızlandı. Kaplan, otobüs şoförü Bilal Üzüm´den yardım istedi.

Aracını kenara çekip durumu sağlık ekiplerine bildiren Üzüm, Demirkol'un kalbinin durduğunu fark edince beklemeden güzergahını değiştirip yakındaki özel hastaneye götürdü.

Kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Fatma Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, otobüsteki panik anları araç kamerasına yansıdı.

'İNSANLIK GÖREVİMİZ'

Yaşananları anlatan sürücü Bilal Üzüm, "Teyzemiz kızıyla birlikte yolculuk yapıyordu. Bir anda kızı fenalaştığını söyledi. Nabzına baktığımızda normaldi. Kızı o sırada su almak için araçtan indi. Tekrar nabzına baktığımda kalbinin durduğunu fark ettik. Kızına korna çalarak geri otobüse binmesini söyledim. Hemen direksiyona geçip teyzeyi hastaneye götürdüm. İlk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptıktan sonra içeriye aldılar. Teyzemizin durumu iyiymiş, önemli olan onu kurtarmaktı. Sonuçta insanlık görevimiz bu. Beni daha sonra arayıp teşekkür ettiler" dedi.