Kalben zirvede!

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Hem albümü hem de kitabı için yoğun bir konser ve imza günü organizasyonları içinde bulunan Kalben, her gittiği organizasyonda ilgi görüyor.

Albümünün ilk klip parçası "Kaybolmuş" ile çok kısa süre içinde 1 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaşan Kalben, kitabı ile de kitabevlerinin en çok satanlar listesine girdi. Kitabını kendi sesiyle sesli kitap dinleme platformuna koyan Kalben, 10 bin saat dinlenerek, farklı bir kategoride de zirveye oturmuş oldu.

Konserlerinin yanı sıra yoğun bir imza günü programı içinde de yer alan Kalben, okurlarının ve dinleyicilerinin ilgisini gördü. Çocuklar, gençler ve orta yaş üstü hayranlarından oluşan, oldukça geniş bir yaş aralığındaki okurlar, kitabını Kalben'e imzalatmak için sırada bekledi.

Kalben, önümüzdeki günlerde de konserlerde dinleyicileri ile imza günlerinde de okurlarıyla buluşmaya devam edecek.