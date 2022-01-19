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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kalben, 'Eski Dünyanın Yangını' adını taşıyan ilk romanının ve 13 şarkıdan oluşan albümünün lansmanını önceki akşam gerçekleştirdi.

Lansman tarihi olarak doğum günü olan 17 Ocak'ı seçerek, kendisi için bu özel günü daha da anlamlı kılan Kalben, "Bu iki projede de bana eşlik eden çok önemli dostlarım var. Onlarla beraber yaptığımın altını çizmek isterim ilk olarak, benim için çok önemliler." şeklinde konuştu.

2009 yılından beri üzerinde çalıştığı belirttiği romanı hakkında konuşan şarkıcı, "Yazarlık çok özel bir meslek, benim yıllarımı aldı. Keza albüm de öyle..." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUK HAYATIMIN HER YERİNDE"

Salih Bora ile birlikteliği sorulan Kalben, "Eylül ayından beri bir hayatı paylaşıyoruz. Mutluluk şu an hayatımın her yerinde. Sadece ilişkimde değil, işimde ve arkadaş çevremde... Hep bu mutluluk sürsün istiyorum. Dostlarımla, sevdiğim insanlarla..." dedi.