Kalben, 'Kandırma' adlı şarkısını yayınladı. Şarkının sözü ve müziği sanatçının kendine, düzenlemesi Sakin’in kurucusu ve pop dünyasında birçok hit şarkının mimarı Onur Özdemir’e ait. Üretim mutfağında, mix’te Alp Turaç, mastering’de Ahmet Gökhan Coşkun imzası bulunuyor.

Anadolu’nun kök seslerinden beslenen 'Kandırma', Kalben’in alaturka türünde de kendine has tarzıyla dolaştığı ve her hayattan insanla şefkatle kucaklaştığı bir eser olarak sanatçının diskografisindeki yerini aldı.

Kalben, şarkının klibinde bu gezegende gerçek sevgiyi arayan dünya dışı bir varlığı canlandırdı. Emre Erdemoğlu deri ceketi, Buğu Pala şapkası, Özge Dönmez’in tasarladığı ahtapot tırnakları ve Tuğçe Dönmez’in yarattığı makyajıyla Kalben, en özgür haliyle karşımızda.

Eserleri New York’tan Leipzig’e kadar geniş ve global bir yelpazede alan bulan Barış Çavuşoğlu’nun 'Evim Yuva' sergisinin ana mekanlardan biri olduğu klibin yönetmeni, Ömer Faruk Doğan.

'Kandırma', Hoş Bir Seda ve DMC ortak etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.