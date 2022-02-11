Kalben'in konserine Kenan Doğulu ve Cem Yılmaz sürprizi!

Sanatçı Kalben, doğum günü 17 Ocak'ta yayınladığı 'Eski Dünyanın Yangını' adlı yeni albümünün lansman konserinde dinleyicilerle buluştu.
'Kalben' hayranı oldukları öğrenilen şarkıcı Kenan Doğulu ve komedyen Cem Yılmaz, sanatçıya sürpriz yaparak dinleyiciler arasında konseri izledi. Onları fark eden Kalben, repertuvarını değiştirerek, Kenan Doğulu'nun çok sevilen 'Tutamıyorum Zamanı' şarkısını söylemeye başladı.
Kendi şarkısını duyar duymaz sahneye çıkan Doğulu, şarkıyı Kalben ile birlikte söyleyerek tamamladı. Kalben'i çok sevdiğini ve lansman konserinde yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Doğulu, izleyiciler arasında bulunan Cem Yılmaz ile konserin sonuna kadar kalarak, sanatçıya destek verdi.
"HARİKA İNSANLARLA BU SAHNEDEYİM!"
Konserde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kalben, "Sizi o kadar çok seviyorum ki. Şarkımın sözlerini unuttum. Çok heyecanlıyım. Şu an adımı bile zor hatırlıyorum. Harika insanlarla, harika müzisyenlerle bu sahnedeyim." dedi. Ünlü sanatçı, 'Kalbim Yeniden' adlı şarkısını seslendirmeden önce, şöyle konuştu:
'Kalbim Yeniden'i, hayatınızda bir şey istiyorsanız, o istek için söyleyeceğim. İsteğiniz sizi mutlu edecekse, gerçekleşsin diye söyleyeceğim.
'Kara Sinek Senfonisi' adlı şarkısıyla konsere başlayan sanatçı, 'Bugün Bana Tatil', 'Kaybolmuş', 'Eski Dünyanın Yangını', 'Düşünürüm', 'Yara', 'Saçlar' ve 'Kalp Hanım'ın da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı yorumladı.
'Kedi' şarkısını Güneş Özgeç ile seslendiren Kalben'e; elektro gitarda Tuğrul Bafra, bas gitarda İlker Deliceoğlu, perküsyonda Nihal Saruhanlı, davulda ise Berkay Küçükbaşlar eşlik etti. Yaylı çalgılarda ise; Buse Kademli, Aslı Ceren Gürkan, Taylan Aygar ve Burak Kayan sahne aldı.
Sahne tasarımını Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar'ın yaptığı, yeni albüm şarkılarına özel video art kliplerinin yanı sıra yayınlanmış kliplerin de gösterildiği konserde, bazı şarkılarda Onur Gökhan Gökçek, dans performansı sergiledi. İki saati aşkın süre sahnede kalan sanatçı, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
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