Kalben ile Yeni Zaman Şarkıları Babylon'da

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Açıldığı günden bu yana şehrin müzik anlayışını değiştirmesinin yanı sıra hem yerel hem de küresel müzik kültürünü yaşatan bir merkez haline getiren Babylon; “Hello, It’s Me Babylon” diyerek mart ayında da müzik severlerin buluşma adresi olmayı sürdürüyor. Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler, yeni keşiflerle buluşturan Babylon’un mart programı boyunca; MEVZUSAL #1: Goblin Daycare, Asperger, Pembe, Hiçamahiç; Kalben ile Yeni Zaman Şarkıları; Hey Gidi Günler; GUTS, Öncesi: Kornelia (Ladies on Records); KILLY; Çağıl Kaya “Kaygılar Sahnesi” İlk Konser; Develer “Fauna” İlk Konser, Sonrası: Netam (Live); Sattas, Öncesi: Ras Memo; Radyo Eksen Partisi; Vera “İkinci Baskı” İlk Konser; Cemiyette Pişiyorum, Öncesi: Deli Gömleği ve Y2K Millenium Party ile Babylon sahnesinde müzik severlerle buluşacak.

MEVZUSAL #1: GOBLİN DAYCARE, ASPERGER, PEMBE, HİÇAMAHİÇ // 7 MART PERŞEMBE // 19:30

KALBEN İLE YENİ ZAMAN ŞARKILARI// 8 MART CUMA // 22:00

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, yepyeni şarkıyla kutlamak için şarkıcı- söz yazarı geleceğinin ülkemizdeki en üretken isimlerinden Kalben ile 8 Mart- Cuma günü Babylon’da buluşuyor!

Kariyerinin başından beri anlattığı evrensel insan hikayeleri ile kendi yolunu çizen, şarkıcı- söz yazarı Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Genco Arı'ya ait olan yeni şarkısı “Hatıraların Gölgesi” ile kutlamak için Babylon’da.

HEY GİDİ GÜNLER // 9 MART CUMARTESİ // 21:00

Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı9 Mart Cumartesi akşamı her dizesini ezbere bildiğimiz Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lara ve 2000'lere birlikte geri döneceksiniz.

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GUTS, ÖNCESİ: KORNELIA (LADIES ON RECORDS) // 15 MART CUMA // 22:00

KILLY // 16 MART CUMARTESİ // 22:00

Karanlık ve melodik müziğini, duygusal sözler ile kendi tarzında ustalıkla birleştirerek, kısa sürede Kanada trap / rap sahnesinin yükselen sanatçıların birine dönüşen KILLY, Türkiye’deki ilk konseri için LIFE I CHOSE turnesi kapsamında 16 Mart’ta Babylon'a konuk oluyor!

ÇAĞIL KAYA “KAYGILAR SAHNESİ” İLK KONSER // 20 MART ÇARŞAMBA // 21:30

Çağıl Kaya’nın müzik ve dansı bir arada var eden disiplinlerarası projesi “Kaygılar Sahnesi”nin ilk konseri için 20 Mart Çarşamba gecesi Babylon’da.

DEVELER “FAUNA” İLK KONSER, SONRASI: NETAM (LIVE) // 21 MART PERŞEMBE // 21:30

SATTAS, ÖNCESİ: RAS MEMO // 22 MART CUMA // 22:00

Reggae sahnesinin önde gelen gruplarından Sattas 22 Mart Cuma günü reggae elçisi Ras Memo’nun setiyle dans pistinde olacak!

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RADYO EKSEN PARTİSİ // 23 MART CUMARTESİ // 21:00

VERA “İKİNCİ BASKI” İLK KONSER // 27 MART ÇARŞAMBA // 21:30

Vera, uzun süredir beklenen yeni albümü “İkinci Baskı” ile, 27 Mart Çarşamba akşamı Babylon’da!

CEMİYETTE PİŞİYORUM, ÖNCESİ: DELİ GÖMLEĞİ // 28 MART PERŞEMBE // 21:30

Y2K MILLENNIUM PARTY // 29 MART CUMA // 21:00

Milenyum kuşağı Babylon’da zaman yolculuğuna çıkıyor ve 29 Mart Cuma akşamı Y2K Millennium Party’de dans pistinde buluşuyor!

Etkinliğin biletlerine Biletix, Mobilet ve Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.