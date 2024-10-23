Şarkıcı Kalben'in arkadaşı P. B., yıllar önce Gemlik'te sevgilisi A. E. tarafından darp edildi. Daha önce de şiddet gördüğü belirtilen P. B., iddialara göre tüfekle tehdit edildi ve alıkonuldu. Kalben, arkadaşını darp raporu için hastaneye götürdü.

REKLAM advertisement1

P. B.'yi darp eden A. E. hakkında şikâyet sonrası 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. P. B.'nin şikâyeti üzerine A. E. hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemede Kalben'in de tanık olarak dinlenilmesine karar verildi ancak konseri olduğu için duruşmaya katılamayan şarkıcı için zorla getirme kararı verildi.

REKLAM "ŞİDDET GÖREN ARKADAŞIMA YARDIM ETTİM" Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalben; "Şiddet gören arkadaşıma yardım ettim seneler önce. Davanın başlaması seneler alırken barınmasına el verdim. Kedisi, dostları ve bir yuvası oldu. Şimdi diğer yarımkürede, güzel bir hayat kurdu" ifadelerini kullandı.