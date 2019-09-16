16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Kalben'in ilk albümü öncesinde YouTube’da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği ve daha sonra da bir reklam filmi için söylediği İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ şarkısına bundan sonra konserlerinde yer vermeyeceğini duyurduğu iddia edilmişti.
Bozcaada konserinde kendisinden şarkıyı seslendirmesini isteyen hayranlarına "Müsaade ederseniz kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum" dediği öne sürülmüştü.
Genç şarkıcı, söylediklerinin çarpıtılmasına sinirlenerek hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. "Benim cümlem bu değildi" diyen Kalben, şu ifadeleri kullandı:
Benim cümlem bu değildi. Kimseye düşmanlık beslemiyorum. Hiçbir sanatçıya kızmıyorum, darılmıyorum. Kendi yolumda yürümek istiyorum. Lütfen beni umursamadan, sanatsal üretimlerimi takip etmeden; mecbur hissettiklerimi bilmeden ve yazdıklarımı okumadan bana bu kalıpta ait olmayan bir cümleyi manşet atmayın. Beni başka müzik insanlarıyla karşı karşıya getirmeyin.
Ben kimseye öfke beslememek ve müziğimi özgür ifade etmek için kendi profilimde derdimi sevdiklerime anlattım. sizler işi kızıştırmak ve bir insan üzerinden birkaç takipçi kazanmak için beni düşmanca bir duruma sokuyorsunuz. Ben tam da ne şarkılara ne insanlara düşman olasım var; öfkemi kontrol etmek istiyorum diyerek bir şarkıyı canım yeniden çekene kadar söylemeyeceğim diye açıklama yapıyorum. Hop, üstüme öfke yağdıracak haberler... Ne acı...
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