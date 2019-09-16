Ben kimseye öfke beslememek ve müziğimi özgür ifade etmek için kendi profilimde derdimi sevdiklerime anlattım. sizler işi kızıştırmak ve bir insan üzerinden birkaç takipçi kazanmak için beni düşmanca bir duruma sokuyorsunuz. Ben tam da ne şarkılara ne insanlara düşman olasım var; öfkemi kontrol etmek istiyorum diyerek bir şarkıyı canım yeniden çekene kadar söylemeyeceğim diye açıklama yapıyorum. Hop, üstüme öfke yağdıracak haberler... Ne acı...