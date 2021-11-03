Kalben'den büyük sürpriz!

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Kalben yeni şarkısı Kaybolmuş'u henüz piyasaya sürmeden Aslı Şafak’a canlı canlı söyledi. Kalben, samimi sohbetiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı

Aslı Şafak'ın "Seni şu an ne etkiler?" sorusuna Kalben, "Hiç söylenmemiş bir şarkı beni çok etkiler." cevabını verdikten sonra yeni albümünün henüz duyulmamış şarkısını Bloomberg HT izleyicisi ile paylaştı.