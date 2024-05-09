Kalben'den açıklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda oturan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine dün bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kalben; hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"İYİYİM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Serbest bırakıldıktan sonra videolu bir açıklama yapan Kalben; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kâh güzel, kâh acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.