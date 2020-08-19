Kalaycı Abdullah Usta "geçmişi" sevgiyle parlatıyor

Aşağıpazar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Atik, babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.Küçük dükkanına sabahın ilk ışıklarıyla gelen Atik, mesleğe başladığı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla işine başlıyor.Ateş karşısında kalay yapan, bakıra şekil veren Atik, ürünlerini iş yerinde satışa sunuyor.Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığı büyük bir ustalıkla sürdüren üç çocuk babası Atik, "bir sevda" dediği işini gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.Kalaycılık mesleğinin yanı sıra 25 yıl da muhtarlık yapan Atik, gücü yettiğince ömrünü ateş başında geçirmek istiyor.- İlçenin tek kalaycısıAtik, AA muhabirine, 1970'de başladığı kalaycılığı geliştirmek ve yaşatmak istediğini söyledi.İşini babası ve amcalarından öğrendiğini aktaran Atik, evinin geçimini sağladığı kalaycılığa bir ömür verdiğini, mesleğini çok sevdiğini, "ateşle oynamanın" kendisini rahatlattığını belirtti.Atik, "Zamanım yettiğince, sağlığım el verdiği müddetçe işimin başında olacağım. Müşterilerime en iyi hizmeti vermek için mücadelem sürüyor. Mesleğim bana her zaman kazandırmıştır. 2018'de Antalya'da yılın ahisi seçildim. Mesleğe başladığımda Korkuteli'nde kalaycılık vardı ancak zamanla hepsi kayboldu. Şimdi tek kalaycı olarak işime devam ediyorum. Çırak ve kalfa bulmakta zorlanıyorum. Oğlumun bile ilgisi yok. Çok emek isteyen bu işi maalesef yapmak isteyen çok azaldı." diye konuştu.Atik, üretimden asla vazgeçilmemesi gerektiğini, çalışanın her zaman emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağını kaydetti.Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu da Abdullah Atik'in bir dönem yaptığı başarılı muhtarlığın yanı sıra ustalığıyla da herkes tarafından tanınan bir esnaf olduğunu söyledi.Kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için mücadele veren Atik'in azmini ve kararlığını her zaman takdir ettiklerini anlatan Korucu, yılın ahisi de seçilen Atik'in örnek bir yaşantıya sahip olduğunu vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!