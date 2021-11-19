Trabzon'da çeşitli programlara katılan Prof. Dr. Kalaycı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğunu söyledi. Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkati çekerek "Cenabıhak, boru bizim topraklarımıza vermiş, bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz, katma değerli ürün haline getirmemiz ve dünyaya bu şekilde satmamız gerekiyor." diye konuştu.
"1 KİLOGRAM BİLE BOŞTA ÜRÜNÜMÜZ YOK, TAMAMINI SATTIK"
Borun katma değerini yükselmek için çok ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Başlangıcında hammadde olarak ihraç edilen bor, daha sonra ara ürün olarak ihraç edilmeye başlandı. Şimdi de hükümetimiz 2022 yılı sonunda katma değeri daha yüksek, tonu 30 bin dolar civarında olan Bor Karbür fabrikamızı faaliyete geçirecek ve o şekilde ihraç etme imkanımız olacak. Ferrobor ihalemizi Eti Maden İşletmemiz yaptı. Yine 2022 yılı sonunda bu tesisimizi de hizmete almış olacağız."
Kalaycı, Türkiye'nin bor ihracatına ilişkin de "Bu yılı rekorla kapatmayı planlıyoruz. 1 kilogram bile boşta ürünümüz yok, tamamını sattık. 2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.
KALAYCI'DAN ARAŞTIRMACILARA ÇAĞRI
Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor konusunda daha gidilecek çok mesafe ve pek çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Üniversitelerdeki hocalarımızın da bu çalışmalara katkı vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki üniversitelerde çok sayıda maden, metalurji ve kimya mühendisliği fakülteleri, bölümleri bulunduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Hocalarımızın borla ilgili çalışmalara katılmalarını istiyoruz. Kapımız hepsine açık, buyursunlar gelsinler, tesislerimizde misafir edelim. Çalışmalarını bize sunsunlar, biz de o çalışmalara maddi, manevi her tür desteği verelim. Çünkü ülkemizin de buna ihtiyacı var." dedi.
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