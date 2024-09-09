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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kalamış Marina özelleştirmesine onay - İş-Yaşam Haberleri

        Kalamış Marina özelleştirmesine onay

        Rekabet Kurulu, Maliye Hazinesi'ne ait İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:10
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        Kalamış Marina özelleştirmesine onay
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        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Maliye Hazinesi'ne ait İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kalamış-Fener Caddesi mevkisinde yer alan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

        Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

        Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

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