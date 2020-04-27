Bu leziz tarifin ana malzemesi esmer şeker ve toz şekerin birleşmesinden oluşmaktadır. Bu hamuru lezzetli kılmanın yolu narenciye ve baharat kullanmaktadır. Biz tarifimizde portakal kabuğu rendesi kullanarak bu eşiz lezzete ulaştık. Sizler de hazırsanız bu lezzet deneyimini yaşamaya işte malzemeler.
Kakule ve Portakal Kabuğu Rendeli Susamlı Kurabiye Malzemeler;
- ¼ fincan susam tohumu
- 1 fincan oda sıcaklığında susuz tereyağı
- Yarım fincan toz şeker
- Yarım fincan paketlenmiş açık kahverengi şeker
- 1 çorba kaşığı portakal rendesi
- 1 büyük yumurta
- 1 çay kaşığı saf vanilya özü
- 1 fincan beyaz un
- 1 çay kaşığı öğütülmüş kakule
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- ½ çay kaşığı koşher tuzu
Kakule ve Portakal Kabuğu Rendeli Susamlı Kurabiye Yapılışı;
- Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtalım.
- Susam tohumlarını tepsiye ince bir tabaka halinde yayalım.
- Kokana ve kızarana kadar pişirelim.
- Sekiz dakika sonra kapağı açıp karıştıralım ardından maksimum 12 dakika pişirelim.
- Şekerleri, tereyağını ve portakal kabuğu rendesini elektrikli bir mikserle en yüksek hızda yumuşak ve kabarık olana kadar karıştıralım.
- Yumurta ve vanilyayı ekleyip orta hızda karıştırmaya devam edelim.
- Kakule, un, kabartma tozu ve tuzu bir kap içerisinde karıştıralım.
- Un karışımını azar azar tereyağlı karışıma ilave edelim.
- Mikseri düşük hızda çalıştırarak kızarmış susam tohumlarını da ilave edelim.
- Hamuru her biri yaklaşık 1 yemek kaşığı boyutunda olacak şekilde yayın. (Yaklaşık 26 adet çıkıyor)
- Güzel koku yayana ve kenarları altın rengini alana kadar 10 dakika pişirin.
- Tabağa koymadan önce bir tel rafta 10 dakika soğumaya bırakın.
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