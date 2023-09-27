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        Haberler Yaşam Kakül kesimin adeta estetik ameliyat etkisi yarattığı çarpıcı değişimler

        Kâkül kesimin adeta estetik ameliyat etkisi yarattığı çarpıcı değişimler

        Las Vegaslı bir saç stilisti olan Alex Mack Sanchez, kâkül tarzın ağırlıkta olduğu saç kesimleri yapıyor. Eski ve yeni hallerin karşılaştırıldığı fotoğraflar, her yüze göre bir kâkül kesimin olduğunu ve doğru bir tarz seçimiyle yüzün yeniden şekillenebileceğini kanıtlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:37
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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