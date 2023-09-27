Kâkül kesimin adeta estetik ameliyat etkisi yarattığı çarpıcı değişimler
Las Vegaslı bir saç stilisti olan Alex Mack Sanchez, kâkül tarzın ağırlıkta olduğu saç kesimleri yapıyor. Eski ve yeni hallerin karşılaştırıldığı fotoğraflar, her yüze göre bir kâkül kesimin olduğunu ve doğru bir tarz seçimiyle yüzün yeniden şekillenebileceğini kanıtlıyor.
Giriş: 27.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:37
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Fotoğraflar: Alex Mack Sanchez Instagram
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık