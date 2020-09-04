Chelsea Kulübü, 21 yaşındaki Alman futbolcu Havertz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.