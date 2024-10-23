Kahverengi kokarcaya karşı 9 ilçede mücadele

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bölgede 7 yıldır tarım ürünleri için büyük tehdit oluşturan kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, daire başkanları ve zararlıyla mücadele ekibi yer aldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, "Kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede birçok çalışmada iş birliği yaptık. Bu tür biyolojik olaylar sadece bir kurumun veya belli bir kesimin çalışmalarıyla sonuçlandırılacak bir durum değildir. Topyekûn bir mücadele gerekmektedir. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç göreve geldiği ilk günden itibaren bu konuyla yakından ilgilendi ve gerekli adımları atmamızı sağladı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kurarak biyolojik mücadelede daha profesyonel yaklaşım sağladık. İlaçlarımızı alarak 9 ilçede 9 ekiple profesyonel kişilerin belirlediği yerlerin ilaçlamasını yapacağız. Yaptığımız hesaplamalara göre nisan-mayıs aylarında 3 milyon 840 bin metrekare alanı ilaçlayacağız. Kokarcayla mücadele noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen bütün görevleri karşılıksız yerine getireceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediyemizce 2 bin 600 adet feromon tuzağı alınıp, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2025 yılında belirleyeceği alanlara yerleştirilmesi planlanmaktadır. Kahverengi kokarca zararlısının yaşam döngüsü gereği hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesi ile birlikte kışlaklara geçeceğinden dolayı bu alanların ilaçlanması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca yaklaşık 600 litre biyosidal ilacın bağlantısı yapılmış olup, teslim alınacaktır. Buna müteakiben Büyükşehir Belediyemiz ekiplerince sahil bandındaki 9 ilçede 9 ekiple aynı anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği alan ve yerlerde kışlak olarak tabir ettiğimiz yapılarda biyosidal ilaçlarla ilaçlama yapılacaktır.

Alacağımız ilacın 1 litresi ile yaklaşık 6 bin 400 metrekare alan ilaçlanacak olup, 600 litre ilaçla yaklaşık 3 milyon 840 bin metrekare alanın ilaçlanması hedeflenmektedir. Yine 2025 yılında havaların ısınması ile böceğin tahmini mayıs ayının ilk haftası itibari ile kışlaklardan fındık bahçelerine doğru gelmesi ile kimyasal ilaçlarla fındık bahçelerinde zirai mücadeleye başlanacaktır. Kahverengi kokarca böceğinin larvaları (yumurta) ile de mücadele için samuray arılarıyla biyolojik mücadele yapılacaktır."

"ÖRNEK BİR BİRLİKTELİK GÖSTERDİK"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise 300 rakımdan sonra tehlikenin azaldığının tespit edildiğine işaret ederek, "Büyükşehir Belediyemiz bu işe tamamen merkez odaklı olarak girmiştir. Ahmet Metin Genç başkanıma bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Tarım Dairesi'nin kurulması bizim için de çok önemliydi. Mücadele neden 9 ilçemizde? Öncelikle bütün ilçelerimize tuzak kurduk. Bu tuzaklarda ne kadar kokarcanın hangi bölgelerde yakalandığını tespit ettik. Beşikdüzü'nden Sürmene'ye kadar olan ilçelerimizin tehlike altında olduğunu ve 300 rakımdan sonra ise tehlikenin azaldığını gördük. Büyükşehir Belediyesi'nden ilaç yardımı beklerken teknik eleman yardımı da yaptı. Bu çok önemli bir destektir. Türkiye'ye örnek bir birliktelik gösterdik. Mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.