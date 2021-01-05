DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Okul Sokak´ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin faaliyette olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra kahvehaneye baskın düzenledi. DHA'nın haberine göre; baskında, iş yeri sahibi Murat Ö. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesti.

Yapılan kontrollerde, Aydın K. ve Metin K.´nin çeşitli suçlardan polis tarafından arandığını tespit etti.