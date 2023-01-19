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Muğla'da kahvehanede çıkan tartışmada arkadaşını tüfekle öldürdü

Muğla'da, kahvehanede oyun oynayan arkadaşlar arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kahvehaneden çıkarak aracından av tüfeği alan kişi, Selami Apan'a kurşun yağdırdı. Apan, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 19.01.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
İHA

Muğla'da, oyun oynayan arkadaşlar arasında çıkan tartışmada Selami Apan (40), tüfekle öldürüldü.

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö., Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Apan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kaçan E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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