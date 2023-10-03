Kahvehanede otururken silahla öldürüldü
Bursa'da Ümit Er, arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
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Bursa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan Ümit Er (57), yaşamını yitirdi.
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Olay, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti.
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Göğsünden vurulan Er, kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı.
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Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.