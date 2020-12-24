Kahvehanede kumara 53 bin TL ceza

Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynayan 17 kişiy suçüstü yakalandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde istihbarat aldı. Hemen harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.

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