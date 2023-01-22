İzmir'de kan gövdeyi götürdü! Kahvehanede iki grup bıçaklı ve silahlı... - Son dakika haberler

AA

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.