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İzmir'de iki grup arasında kahvehanede bıçaklı, silahlı kavga: 2 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, kahvehanede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 22.01.2023 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de kan gövdeyi götürdü! Kahvehanede iki grup bıçaklı ve silahlı... - Son dakika haberler
AA

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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