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Kahvehane sahibine iş yerini açarken kurşun yağmuru

İstanbul Bahçelievler'de kahvehane sahibi Seyit Battal Kılıç, iş yerini açtığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kılıç'ın ağabeyi Cihan Kılıç, "O saatte, o sokağın elektrikleri kesilmiş. Planlı projeli şekilde pusuya düşürülmüş" dedi

Giriş: 09.06.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Kanlı pusu... İstanbul'da kahvehane sahibi silahla öldürüldü - Güncel son haberler
DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Seyit Battal Kılıç yaşamını yitirdi.

Saldırı, sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Seyit Battal Kılıç, iş yerini açtığı sırada kahvehaneye giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 5 MERME İSABET ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının nedeni ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamazken, Kılıç'ın vücuduna 5 merminin isabet ettiği öğrenildi.

"PLANLI PROJELİ PUSUYA DÜŞÜRÜLMÜŞ"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Seyit Battal Kılıç'ın ağabeyi Cihan Kılıç, "O saatte, o sokağın elektrikleri kesilmiş. Planlı projeli şekilde pusuya düşürülmüş. Biri onun nerede olduğuna dair bilgi veriyor. Onun orada sabahladığını nerede uyuduğunu? Nereden biliyorlar? Sokağın elektrikleri cinayetten sonra kesiliyor. Yetkililerden bu işe bir el atmalarını bekliyoruz. Dükkana girip uykudayken vurmuşlar, 5 el silah sıkmışlar" dedi.

"BİRİLERİ GELİP VURUP KAÇMIŞ"

Mahalle sakini İsmail Altun, "Sabah birileri gelmiş, sıkıp gitmişler. Polis geldi, ambulans geldi. Polisler şu anda içerde tutanak tutuyor. Birileri gelip vurup kaçmış" ifadesini kullandı.

Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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