Kahvehane önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

DHA

Bursa'da, kahvehane önünde oturan Hamdi Aydın (52) ve yanındaki kişi av tüfeğiyle vuruldu.

Olay, pazartesi akşamı, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi´nde meydana geldi. Plakasız otomobilden, kahvehanenin önünde oturan Hamdi Adıyaman'a av tüfeğiyle ateş açıldı. Adıyaman ile bu sırada yakınında bulunan B.A. (53), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Adıyaman ile B.A., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Muhtar adayı Hamdi Adıyaman'ın vurulduğunu duyan yakınları, olay yerine gelirken, bölgeye jandarma özel harekat (JÖH) timi de sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı, yaralılar ise, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin Ö.G. (23) ve O.G. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler, Ulus Mahallesi Hergele Meydanı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.