"Kahveci Sevgi abla" ışıklı davuluyla mahalleliyi sahura uyandırıyor

Bandırma ilçesinde yaşarken eşini kaybettikten sonra Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına dönen 58 yaşındaki Cankurt, 11 yıl kapalı kalan köy kahvesini işletmeye başladı.Kazandığı parayla kızını okutan, askerden yeni gelen oğluna bakan Cankurt, 4 yıldır da mahallenin ramazan davulculuğunu yapıyor.İki yıl önce davulunun patlaması üzerine mahalle sakinlerini bidonla sahura kaldırmaya devam eden Cankurt'a, dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından yeni bir davul hediye edildi.Farklı renklerden oluşan led ışıklı davulunu boynuna asan Cankurt, ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırmayı sürdürüyor.- "Yaptığım işten gurur duyuyorum"Sevgi Cankurt, AA muhabirine, işlettiği kahvehanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olduğunu söyledi.Muhtardan izin alarak 4 yıl önce ramazanda davul çalmaya başladığını belirten Cankurt, şöyle konuştu:"Yaptığım işten gurur duyuyorum. Benden sonra kim çalar davulu bilemiyorum. Mahalle sakinleri benim davulu çalmamdan çok memnunlar. Ben de onları sahura uyandırdığım için çok mutlu oluyorum. Kimse şikayetçi değil, Allah rızası için yılda bir sefer de olsa bir yardımım oluyor."Cankurt, komşularından bahşiş verenler olduğunu dile getirdi.Her gün saat 03.00'e doğru davulunu alıp dışarı çıktığını anlatan Cankurt, "15 dakika boyunca davulumu çalıp sonra evime geliyorum. Tek tek herkesin kapısına gidip davulu çalarak sahura kaldırıyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!