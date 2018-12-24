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Her sabah kokusu ve lezzetine sarıldığımız kahvenin, ayılmak ve güne başlamak için bize kazandırdığı enerjiden daha fazla faydası olabilir.
Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandan beri tartışmalı bir konu; bir yanda antioksidan aktivitesi ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar... Diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler... Ancak yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçları kahve severlerden yana.
“Kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Kahve ve dolayısı ile kafein içeriğinin, sadece kalp-damar hastalıklarının gelişimini değil, aynı zamanda kalp krizi, inme, felç ve diğer akut kalp rahatsızlıkların da gelişebileceği varsayıyordu” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Ancak yapılan son çalışmalar, kahvenin düşünüldüğü kadar problem yaratmadığını ortaya koydu” dedi.
GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR
Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor.
Prof. Dr. Çaynak, “Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor” diyor ve uyarıyor: “Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor.”
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