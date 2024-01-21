Kahvaltıların mis kokulu reçeli! Ayva reçeli nasıl yapılır, tarifi ne?

Kahvaltıların mis kokulu reçeli! Ayva reçeli nasıl yapılır, tarifi ne?

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Günün enerji dolu başlangıcına eşlik eden mis kokulu reçeller, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle sofralardaki şıklığı ve tadıyla öne çıkan ayva reçeli, hem kolay yapımıyla hem de benzersiz aromasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte leziz ayva reçeli tarifi...

AYVA REÇELİ MALZEMELERİ NELER?

3 tane orta boy ayva (sulu olmalı)

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 adet karanfil

½ yemek kaşığı limonun suyu

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR? Öncelikle ayva reçeli yapımı için ayvalarımızı güzelce yıkayalım. Daha sonra ise ayvalarımızın kabuklarını güzelce soyalım. Ortadan ikiye bölelim.

Ayvalarımızın çekirdeklerini dikkatli bir şekilde çıkaralım ve ayrı bir yere koyalım.

Ayva reçeli için kabuğunu soyduğumuz ayvaları küçük küçük doğrayalım.

Çelik bir tencere alalım ve doğradığımız ayvalarımızı içine alalım.

Ayvaların üzerine 2 su bardağı toz şekeri dökelim.

1 saat kadar ayvaları şekerli bir şekilde bekletelim. Dilerseniz bir gece önceden de şekere yatırabilirsiniz.

1 saatin ardından 2 su bardağı kadar suyu tencereye dökelim. Ardından 3-4 tane karanfilleri de içine ilave edelim.

Ayvaları soyarken kenara ayırdığımız ayva çekirdeklerini de tencereye koyalım.

Ocağın altını açalım.

Reçelimiz kaynamaya başladığında ocağın altını kısalım.

Reçelimizi ara ara karıştıralım. Reçel yoğunlaşmaya başlayıp reçel kıvamına gelene kadar pişirelim.

Pişme işlemi yaklaşık 1 saat kadar sürebilir.

Ayva reçelinin pişme süresinin sonuna doğru içerisine limon suyunu da ekleyelim.

Bir taşım daha kaynatalım ve ocağın altını tamamen kapatalım.

Ayva reçelimizin ılımasını bekleyelim.

Reçelimiz ılıdıktan sonra kavanozlara bölüştürelim. Kapağını kapatalım.

Reçel kavanozlarının kapağını 3 ileri 1 geri tekniğiyle kapatabilirsiniz.

Ayva reçellerimizi buzdolabında saklayalım.

Ayva reçeliniz hazır.

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