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        Haberler Sağlık Kahvaltıda yenilen en kötü 5 besin: Bu yiyeceklerden sabahları uzak durun!

        Kahvaltıda yenebilecek en kötü 5 besin: Bu yiyeceklerden uzak durun!

        Sabahları kahvaltıda aç karnına tüketilen bazı besinlerin zararı faydasından daha fazla olabiliyor. İşte kahvaltıda yenmemesi gereken 5 besin.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:40
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        • 1

          DÜŞÜK LİFLİ ŞEKERLİ VE ŞEKERSİZ GEVREKLER

          Kahvaltıda pratik olması için hazır gevreklerden yemek sindirimi zorlaştırabilir ve karın şişliğine neden olabilir. Ayrıca insülin direncini artırdığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

        • 2

          AROMALI SÜTLER

          Süt ürünlerinde aromalı çeşitler tercih etmek sabah aç karnına rafine şeker almanıza neden olur. İçerisinde bulunan meyve aromaları insülin direncini artırarak çabuk açıkmanızı sağlar.

        • 3

          SÜRÜLEBİLİR HAZIR ÇİKOLATALAR

          Kahvaltıda hazır sürelebilir çikolataların içerisinde yüksek miktarda yağ ve şeker bulunur. Hazır yapılan sürülebilir çikolataların içerisindeki maddeler şeker dengesini olumsuz etkiler ve obeziteye yol açar. Ayrıca kanser hücrelerini beslediği de kanıtlanmıştır.

        • 4

          BÖREK - POĞAÇA - AÇMA

          Sabahları kahvaltı olarak sadece börek, poğaça veya açma gibi ürünler yemek şeker seviyesini bir anda yükseltir. Kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza neden olur. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.

        • 5

          HAZIR REÇELLER

          Kahvaltıda özellikle rafine şeker ile hazırlanmış reçelleri tüketmek beslenme açısından son derece kötü bir alışkanlıktır. Karaciğer ve karın bölgesinde yağlanmaya neden olurken şeker seviyesini de en üst seviyelere taşır.

        • 6

          KAHVALTIDA ZARARLI GIDALAR YERİNE NELER TÜKETİLMELİ?

          Kahvaltıda genellikle tercih edilen zararlı yiyecekler yerine alternatif tüketebileceğiniz sağlıklı ürünler de bulunuyor. Bu yiyecekler insülin seviyesini hem yükseltmiyor hem de uzun süre tokluk sağlıyarak acıkmayı önlüyor. Ayrıca sabahları kahvaltıda alınması gereken besin öğelerine alternatif sunuyor.

        • 7

          SÜT VE KEFİR

          Meyveli süt gibi işlenmiş ürünler yerine doğal süt veya kefir kahvaltıda protein olarak tercih edilebilir.

        • 8

          GRANOLA VE MÜSLİ

          Hazır kahvaltılık gevrekler yerine granola ve müsli gibi doyurucu ürünler tercih edilebilir. Granola ve müsli gibi ürünler sindirim sistemini de olumlu etkiler.

        • 9

          ŞEKERSİZ KAKAOLU FINDIK EZMESİ

          Sürülebilir hazır çikolatalar yerine evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şekersiz kakaolu fındık ezmesini tercih edebilirsiniz. Kendiniz yapmak istemezseniz satılan doğal fındık ezmesi ürünlerini kullanabilirsiniz.

        • 10

          TAM BUĞDAY POĞAÇA, TOST VE EKMEK

          Sabahları kahvaltıda hazır poğaça, simit ve açma gibi ürünler yerine tam buğday ekmeğinden yapılmış tost ya da poğaça tercih edilebilir.

        • 11

          MEYVE

          Kahvaltıda reçel ve meyveli süt gibi ürünlere alternatif olarak meyve salatası tercih edilebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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