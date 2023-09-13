Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kahvaltıda yenebilecek en kötü 5 besin: Bu yiyeceklerden sabahları uzak durun!

        Kahvaltıda yenebilecek en kötü 5 besin: Bu yiyeceklerden uzak durun!

        Sabahları kahvaltıda aç karnına tüketilen bazı besinlerin zararı faydasından daha fazla olabiliyor. İşte kahvaltıda yenmemesi gereken 5 besin.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DÜŞÜK LİFLİ ŞEKERLİ VE ŞEKERSİZ GEVREKLER

          Kahvaltıda pratik olması için hazır gevreklerden yemek sindirimi zorlaştırabilir ve karın şişliğine neden olabilir. Ayrıca insülin direncini artırdığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

        • 2

          AROMALI SÜTLER

          Süt ürünlerinde aromalı çeşitler tercih etmek sabah aç karnına rafine şeker almanıza neden olur. İçerisinde bulunan meyve aromaları insülin direncini artırarak çabuk açıkmanızı sağlar.

        • 3

          SÜRÜLEBİLİR HAZIR ÇİKOLATALAR

          Kahvaltıda hazır sürelebilir çikolataların içerisinde yüksek miktarda yağ ve şeker bulunur. Hazır yapılan sürülebilir çikolataların içerisindeki maddeler şeker dengesini olumsuz etkiler ve obeziteye yol açar. Ayrıca kanser hücrelerini beslediği de kanıtlanmıştır.

        • 4

          BÖREK - POĞAÇA - AÇMA

          Sabahları kahvaltı olarak sadece börek, poğaça veya açma gibi ürünler yemek şeker seviyesini bir anda yükseltir. Kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza neden olur. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.

        • 5

          HAZIR REÇELLER

          Kahvaltıda özellikle rafine şeker ile hazırlanmış reçelleri tüketmek beslenme açısından son derece kötü bir alışkanlıktır. Karaciğer ve karın bölgesinde yağlanmaya neden olurken şeker seviyesini de en üst seviyelere taşır.

        • 6

          KAHVALTIDA ZARARLI GIDALAR YERİNE NELER TÜKETİLMELİ?

          Kahvaltıda genellikle tercih edilen zararlı yiyecekler yerine alternatif tüketebileceğiniz sağlıklı ürünler de bulunuyor. Bu yiyecekler insülin seviyesini hem yükseltmiyor hem de uzun süre tokluk sağlıyarak acıkmayı önlüyor. Ayrıca sabahları kahvaltıda alınması gereken besin öğelerine alternatif sunuyor.

        • 7

          SÜT VE KEFİR

          Meyveli süt gibi işlenmiş ürünler yerine doğal süt veya kefir kahvaltıda protein olarak tercih edilebilir.

        • 8

          GRANOLA VE MÜSLİ

          Hazır kahvaltılık gevrekler yerine granola ve müsli gibi doyurucu ürünler tercih edilebilir. Granola ve müsli gibi ürünler sindirim sistemini de olumlu etkiler.

        • 9

          ŞEKERSİZ KAKAOLU FINDIK EZMESİ

          Sürülebilir hazır çikolatalar yerine evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şekersiz kakaolu fındık ezmesini tercih edebilirsiniz. Kendiniz yapmak istemezseniz satılan doğal fındık ezmesi ürünlerini kullanabilirsiniz.

        • 10

          TAM BUĞDAY POĞAÇA, TOST VE EKMEK

          Sabahları kahvaltıda hazır poğaça, simit ve açma gibi ürünler yerine tam buğday ekmeğinden yapılmış tost ya da poğaça tercih edilebilir.

        • 11

          MEYVE

          Kahvaltıda reçel ve meyveli süt gibi ürünlere alternatif olarak meyve salatası tercih edilebilir.

        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Dünyanın en sıra dışı bakanlıkları
        Dünyanın en sıra dışı bakanlıkları
        Yerin altında yaşıyorlar!
        Yerin altında yaşıyorlar!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Habertürk Anasayfa