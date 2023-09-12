BÖREK - POĞAÇA - AÇMA

Sabahları kahvaltı olarak sadece börek, poğaça veya açma gibi ürünler yemek şeker seviyesini bir anda yükseltir. Kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza neden olur. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler.