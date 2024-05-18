Kahtalı Mıçe'ye moral gecesi düzenlendi

Program, Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini belirttiği bir video mesajıyla başladı. Kahtalı Mıçe, hastanede kemoterapi sürecinin etkili olduğunu ve sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ifade ederek, bu anlamlı geceyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.