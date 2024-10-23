Prof. Keleş, "Ünü, Adıyaman'ı aşıp tüm Türkiye'ye yayılan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Kahtalı Mıçe'yi üniversitemizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz. 27 Ağustos tarihli senato kararımız ile Mustafa Kahtalı ismi üniversitemiz devlet konservatuvarı hizmet binasına verilmişti. Bu karar kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Oluşan memnuniyetin kıvancını da taşıyarak binamızın isimlendirme töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu törenle Adıyaman'ın ruhunu ve hikayesini; sesi ve sözüne katan, ezgileri ve yanık sesiyle sözcükleri yoğuran ulu çınar Kahtalı Mıçe'ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek arzusundayız. Mıçe kentin en önemli kültür elçilerinden biridir. Yaşadığı topluma değer katan bir sanat insanıdır" dedi.