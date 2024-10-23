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        Haberler Gündem Güncel Kahtalı Mıçe'nin ismi üniversitede yaşatılacak | Son dakika haberleri

        Adıyaman'ın yaşayan efsanesi Kahtalı Mıçe'nin ismi üniversitede yaşatılacak

        Adıyaman'ın yaşayan efsanelerinden Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Aslan'ın ismi Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı binasına verildi. Sanat hayatında 54 yılı geride bırakan Kahtalı Mıçe'nin de katıldığı törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Mıçe kentin en önemli kültür elçilerinden biridir. Yaşadığı topluma değer katan bir sanat insanıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:37
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        • 1

          Adıyaman'ın yaşayan efsanelerinden Kahtalı Mıçe'nin ismi Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı binasına verildi. Adıyaman Üniversitesi Senatosu'nun 2024/17-04 sayılı kararı sonrası Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda isimlendirme töreni düzenlendi. Sanat hayatında 54 yılı geride bırakan Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Aslan'ı bu anlamlı törende sevenleri yalnız bırakmadı.

        • 2

          Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, törende yaptığı konuşmada, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın en önemli turizm elçilerinden biri ve değeri bilinmesi gereken büyük bir sanat insanı olduğunu belirtti.

        • 3

          Prof. Keleş, "Ünü, Adıyaman'ı aşıp tüm Türkiye'ye yayılan, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli büyüğümüz Kahtalı Mıçe'yi üniversitemizde ağırlamanın sevinci içerisindeyiz. 27 Ağustos tarihli senato kararımız ile Mustafa Kahtalı ismi üniversitemiz devlet konservatuvarı hizmet binasına verilmişti. Bu karar kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Oluşan memnuniyetin kıvancını da taşıyarak binamızın isimlendirme töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu törenle Adıyaman'ın ruhunu ve hikayesini; sesi ve sözüne katan, ezgileri ve yanık sesiyle sözcükleri yoğuran ulu çınar Kahtalı Mıçe'ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek arzusundayız. Mıçe kentin en önemli kültür elçilerinden biridir. Yaşadığı topluma değer katan bir sanat insanıdır" dedi.

        • 4

          Kahtalı Mıçe de Adıyaman Üniversitesi'nce şahsına gösterilen ilgiden ötürü oldukça duygulandığını belirterek, "Başta Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş hocam ve Adıyaman Üniversitesi Senatosu'nun değerli üyeleri olmak üzere, bu güzel törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

        • 5

          Program, ADYÜ Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti. ADYÜ Devlet Konservatuvarı önündeki halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Kahtalı Mıçe ismini taşıyan konservatuvar binasının açılışı geçekleştirildi.

        • 6

          Törene Belediye Başkan Vekili Mahmut Gazi İspir, Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum amirleri, STK temsilcileri, bestekar Aziz Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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