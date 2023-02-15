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Adıyaman'daki Kahta Kalesi depremde hasar gördü

Hititler döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi de Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar gördü. Kale üzerindeki bazı taşların yıkıldığı görüldü

Giriş: 15.02.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'daki Kahta Kalesi depremde hasar gördü - Haberler
DHA

Tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Hititler döneminden kaldığı değerlendirilen Adıyaman'daki Kahta Kalesi, depremlerin etkisiyle hasar gördü.

İçinde su sarnıcı, mescit, toplantı salonu, zindan, mazgallar, ırmağa inen su yolu, güvercinlik merdiveni, kapalı geçiş galerileri bölümleri de olan kalenin, depremin etkisiyle bazı taşlarının yıkıldığı görüldü.

Tarihi kalenin bir kısmının da doğal nedenlerle zaman içinde yıkıldığı ve kalıntılarının günümüze kaldığı biliniyordu. Depremlerden sonra kalenin son hali havadan görüntülendi.

Eski Kahta köyünde oturan Erol Bulgur, "Burayı çok sayıda turist ziyaret ediyordu. Depremlerden dolayı zarar gördü, duvarları yıkıldı. Deprem gecesi, taşlar düştüğü zaman biz uykudan kalktık. Bu memleket turizm bölgesi. İlerleyen zamanlarda onarılması gerekir" dedi.

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