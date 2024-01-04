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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! Baba ve kızı öldü - Güncel haberler

        Evde çıkan yangında baba ve kızı öldü

        Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda Kazım Köse ile 7 yaşındaki kızı Melike Köse yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:53
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        Kahreden yangın! Baba ve kızı öldü
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        Kahramanmaraş'ta, evde çıkan yangında Kazım Köse (31) ile kızı Melike Köse (7), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Köse ailesinin tek katlı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINDA

        Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde, Kazım Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınanlardan Melike Köse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazım Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisinin devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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