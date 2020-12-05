İki evladı için alevlerin arasına girdi!

DHA

Ağrı'da, Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'nde, Özgür Murat'a ait iki katlı evin üst katında dün gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KURTARDI

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

İKİ ÇOCUĞU İÇİN ALEVLERİN ARASINA GİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

ANNE VE İKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.