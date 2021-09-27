5 yaşında kızı vardı! Gel de vahşeti anlat!

DHA

İstanbul Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki bir otelin önünde bir araya geldi.

NURGÜL'E 3 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti.

KAÇAN BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Nurgül Altıntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra yaya olarak kaçan bekçi de yakalanarak gözaltına alındı.

"EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI"

Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almaya gelen yakınları olayla ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan Gülağa Sarı, "Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı. Evlilik hazırlıklarında istemez, ayrılabilir ama böyle bir şey olamaz. İçeri alınmış ama akıbetini bilmiyoruz biz burada cenazemizle uğraşıyoruz.

"5 YAŞINDAKİ KIZINA ANLATAMIYORUZ"

Daha 5 yaşında kız çocuğu var biz çocuğuna anlatamıyoruz. Şeker hastasıydı sürekli şeker komasına giriyordu. Anneni hastaneye kaldırdık 3-4 gün sonra gelir diyoruz.

Devlet görevlisi, benim güvenliğimi korumakla mükellef olan birisi bunu nasıl yapabiliyor. Çocuğun ailesi karşı çıkıyordu yaş meselesinden dolayı. Bunlardan sonra haberimiz oldu kız bizden sakladı. Dün akşam da konuşmaya çağırıyor, kiralık araba tutuyor gidiyor orada kurşun yağdırıyor" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumundan alındı. Nurgül Altıntaş, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığına defnedildi.