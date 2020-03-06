İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi, Yüreğir Sokak'taki Gani Örs'e ait evin yandığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çocukları Kadir (8) ve Sümbül (4) ile evde uyuyan Gani Örs, komşularının bağrışlarıyla uyanıp, yangını fark etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İHA'da yer alan habere göre oğlunu alevlerin arasından kurtarabilen Örs, ancak alevler yüzünden kızını almak için tekrar eve giremedi. Gani Örs ve oğlu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yanarak ölen kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Küçük kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İtfaiye görevlilerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Gani Örs'ün eşi Duygu Örs'ün (36),kız kardeşini ziyaret etmek için 3 gün önce Mersin'e gittiği öğrenildi.