Kırmızı ışık ihlali ve korkunç son!

DHA

İzmir'de, saat 05.00 sıralarında Buca ilçesi Barış Mahallesi 366 Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde akılalmaz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Yüksel B.'nin, idaresindeki minibüs, 366 Sokak'tan çıkan Mehmet Altınışık idaresindeki otomobile çarptı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİLER

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve minübüs önce kaldırımdaki dubalara ardından ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, durumu iyi olan minübüs şoförü Yüksel B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Mehmet Altınışık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Altınışık'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.