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        Haberler Gündem Güncel Kahreden kaza! Denize atlarken boynu kırıldı! | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza! Denize atlarken boynu kırıldı!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, denize atladığı sırada boynu kırılarak ağır yaralandı. Sıdra, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:50
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        Denize atlarken boynu kırıldı!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize atladığı sırada geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36) İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Sıdra, Gündoğan Mahallesi'nde 17 Temmuz'da denize atladığı sırada boynu kırılarak ağır yaralandı.

        İZMİR'E SEVK EDİLMİŞTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İleri tetkik ve tedavi için ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

        Ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.

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