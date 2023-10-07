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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kaza | Anne ile oğlu feci kazada can verdi! - Son Dakika Kütahya Haberleri

        Anne ile oğlu feci kazada can verdi!

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Nazmiye Kırdök ile 41 yaşındaki oğlu Osman Kırdök, hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 07:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 07:55
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        Anne ile oğlu feci kazada can verdi!
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        Kütahya'da kaza, Altıntaş-Gediz karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki TIR, Osman Kırdök idaresindeki otomobille çarpıştı.

        ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

        OĞLU HASTANEDE KURTARILAMADI

        Yaralanan sürücü Osman Kırdök (41), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırdök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kütahya kaza
        #Son dakika haberler
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