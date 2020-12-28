Sakarya'dan acı haber!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, dün gece imal ettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

DHA'da yer alan habere göre Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.