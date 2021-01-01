Feyza Nur 17 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!

Gaziantep'te, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sitenin E bloğundaki yedinci katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan Feyza Nur S. (17),gece saatlerinde evlerinin balkonundan aşağıya düştü.
AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'da yer alan habere göre genç kız, olayın ardından ağır yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede acil ameliyata alınan Feyza Nur S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
"BEN BİR YERDEN ATLAMAM, ALLAH KORKUM VAR"
Genç kızın, sosyal medya hesabından Duygu Delen'in öldürülmesinin ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde attığı şu tweet ise şüpheleri daha da artırdı: "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın."
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