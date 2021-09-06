Babası tinerle katletmişti! 13 yaşında veda!

Şanlıurfa'da babası Ahmet Mohammad Dwala tarafından tinerle yakılarak öldürüldüğü öne sürülen 13 yaşındaki Filistin uyruklu Suriyeli Amara Dwala'nin defin işlemleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve beraberindeki kurum personelince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Amara Dwala'nın cenazesi, Yeni Asrı Mezarlığa getirildi.

Kız çocuğunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve belediye ekiplerince kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa'da 3 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara Dwala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kızını yaktığı iddia edilen baba Mohammad Dwala tutuklanmış, Amara Dwala'nın 12 yaşındaki kardeşi koruma altına alınmıştı.