Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Kahreden haber... Karı kocayı ayıran kaza!

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, yol kenarındaki evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 77 yaşındaki İsa Karakullukçu yaralandı, yanında bulunan eşi 72 yaşındaki Hacim Karakullukçu ise hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 13:13 Güncelleme: 16.10.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden haber... Karı kocayı ayıran kaza!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu'da kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Gülyalı ilçesi Tepealtı Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Karakullukçu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

        EŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde, sürücünün yanındaki eşi Hacim Karakullukçu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Habertürk Anasayfa