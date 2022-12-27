Doğuma 1 hafta varken bebeğiyle öldü! İşte ölüm nedeni!

DHA

Muğla'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİNİ HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

DHA'da yer alan habere göre Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, eşi Kübra Tavas'ı (25) salonda hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BEBEĞİN DE ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi. Tavas'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

Kübra Tavas'ın otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ÖN OTOPSİ SONUCU: AORT YIRTILMASI

Kübra Tavas'ın ön otopsisinde, ölüm nedeninin aort yırtılmasından kaynaklandığı belirlendi.