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Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta 17 farklı noktada ormanlık araziyi yakan M.E. yakalandı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş: 19.01.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş’ta orman yakan şüpheli yakalandı
17 farklı yerde ormanlık arazi yaktı! Yakalandı
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İHA

Kahramanmaraş’ta 17 farklı noktada ormanlık araziyi ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yangın olayı Andırın ilçesi Kızık Mahallesi sınırlarında yaşandı. Ormanlık alanlardaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ormana bağlı ekipler, farklı noktalardaki yangınlara müdahale ederek söndürdü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının 17 farklı noktadan yakılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, ormanlık alanları akli dengesi yerinde olmayan M.E’nin yaktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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